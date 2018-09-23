"بحوث البساتين" بالقصاصين تستحدث طريقة جديدة لزراعة العنب

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دور مركز البحوث الزراعية مهم في استنباط أصناف جديدة وطرق زراعة حديثة.

وقال أبوستيت، إن محطات البحوث التابعه لمركز البحوث الزراعية منتشرة في كل مناطق الجمهورية ومنها محطة بحوث البساتين بالقصاصين.

وأضاف وزير الزراعة، أن مجال عملها في البحوث الخاصة بالمحاصيل البستانية وتقع المحطة بالقرب من مدينه القصاصين علي الطريق الصحراوى ما بين القاهرة القصاصين، وتتوسط مساحات زراعية بستانية الصالحية والملاك والشباب والإسماعيلية، مؤكدًا أن قرار إنشاء المحطة بالقرار الوزاري عام ٦٧٩ لعام ١٩٨٤ فهي تتبع معهد بحوث البساتين من الناحية الفنية والإدارة المركزية للمحطات إداريًا مساحة المحطة ١٦٢ فدانًا.

وقال الدكتورجمال سرحان، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، إن المحطة لها دور بحثي وإرشادي لمعظم المحاصيل البستانية وخدمة مزارع الفاكهة والخضار بالمنطقة علاوة على الدور التدريبي للمهندسين الزراعين وطلبة كليات الزراعة بالمنطقة.

وأوضح الدكتور ربيع مصطفى، مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، أن محطة بحوث البساتين بالقصاصين استحدثت طريقة لزراعة العنب بطريقة مكثفة تحت إشراف الدكتور مجدي بانوب باحث قسم العنب بالمحطة، واستحدث طريقة لزراعه العنب بطريقة مكثفة بنفس مسافات الزراعة بالطريقة التقليدية وهي ٢×٣ م على مصاطب عرضها 50سم بطريقة رجل غراب بنفس مسافات الزراعة ٢×٣ م فيكون عدد الكرمات في الفدان ١٤٠٠ كرمة وبالمقارنة بالطريقة التقليدية يكون عدد الكرمات ٧٠٠ كرمة.