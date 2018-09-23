رئيس الوزراء لمجلس جامعة أسيوط: فخور بوجودي هنا

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته إلى جامعة أسيوط، اجتماعا بأعضاء مجلس جامعة أسيوط، بحضور وزراء التعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة، ومحافظ أسيوط، ورئيس جامعة أسيوط.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أساتذة جامعة أسيوط، وسائر أساتذة وطلاب مصر بالعام الدراسي الجديد، معربا عن فخره باعتباره أحد الأكاديميين بالتواجد في جامعة أسيوط، كإحدى أفضل 5 جامعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدبولي أن فترة دراسته للدكتوراه في ألمانيا، شهدت الزمالة مع عدد من أستاذة جامعة أسيوط، الذين كانوا على مستوى علمي مرتفع ومُشرف.

وأضاف أن مصر يوجد بها 100 مليون مواطن، هم ثروتها الحقيقية إذا تم تهيئتهم وتنشئتهم جيدا، موضحًا، أن العديد من دول العالم بدأت طفرتها ببناء الإنسان والنهوض بالتعليم، وهو ما تقوم به مصر حاليا.

وقال رئيس الوزراء، إن دور الجامعة مهم في أعمال التنمية المتكاملة بالبيئة المحيطة بها، سواء من خلال الأعمال الاستشارية، او الإشراف على المشروعات المختلفة، وهذا ما يتم تفعيله في هذه الفترة، مضيفا أن جامعة أسيوط بها الكوادر والكفاءات التي يمكن أن تدير كثيراً من المشروعات، سواء الصحية او التنموية المختلفة بالمحافظة، كما دعا جامعة أسيوط الى التوسع في مدينتي أسيوط الجديدة و"ناصر" وإنشاء أفرع لها بالمدينتين، لتقديم خدمة جامعية متميزة وصحية كذلك بالمدينة، ووزارة الإسكان على أتم استعداد للمساعدة في ذلك.

واستجاب رئيس الوزراء لطلب عميد معهد الأورام بالجامعة سرعة توفير جهازين مهمين يحتاجهما المعهد، وأجرى اتصالا بكل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، اللذين تعهدا بتوفير الجهازين بأقصى سرعة، حيث تبلغ تكلفتهما نحو 11 مليون جنيه.