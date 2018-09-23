رئيس الوزراء: الانتهاء من مشروع مركز الإصابات بأسيوط قريبًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قريبًا يجرى الانتهاء من مشروع مركز الإصابات بمستشفى أسيوط.

وأضاف مجلس الوزراء، خلال جولة تفقدية بمحافظة أسيوط في أول أيام الدراسة، اليوم الأحد، أن معهد الأورام ورد أحد أهم أجهزة علاج السرطان بقيمة 50 مليون جنيه، وكان ينقصه جهازين آخرين وتم توفيرهما من خلال مساهمات عدد من البنوك.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الانتهاء من مشروع محطة كهرباء الوليدية الجديدة، ومشروعات الصرف الصحي، على رأس أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور وطني للمشاركة في المشروعات القومية.