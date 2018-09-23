رئيس الوزراء يعلن نقل مصنع المخلفات الصلبة بقرية إسكندرية التحرير

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيري التنمية المحلية والبيئة، خلال زيارتهم محافظة أسيوط اليوم، مصنع المخلفات الصلبة بقرية إسكندرية التحرير، الخاص بشركة أسمنت أسيوط، إحدى شركات سيمكس والذي جرى تصميمه للتعامل مع 160 ألف طن من المخلفات البلدية الصلبة سنويًا، ليجرى فرم المخلفات وتحويلها إلى مصادر للطاقة البديلة، يعادُ استخدامها لتغذية خطوط إنتاج مصنع أسمنت أسيوط بالطاقة النظيفة، تكلف إنشاء هذا المصنع ما يقرب من مليون دولار أمريكي وبدأ تشغيله عام 2014.

واستمع رئيس الوزراء لشرح بشأن المصنع، والذي أوضح إدارة شركة سيمكس لمصادر الطاقة مستندة على ممارسات موجهة لترشيد التعامل مع الطاقة بكافة أشكالها، كما تتبنى المبادرات الداعمة للبيئة مثل تمويلها وإدارتها لمشروع جمع القمامة بمنقباد، ومن ثم فرزها وإعادة شرائها وتجهيزها في مصنع المخلفات الخاص بها، لتغذية خطوط الإنتاج، صانعة بذلك دورة متميزة لإدارة المخلفات وحل المشاكل البيئية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى مطالب المحافظة بنقل المصنع بعيدا عن الكتلة السكنية، نظرا لزيادة الكثافة السكانية حوله، وتم الاتفاق مع وزيرة البيئة على نقل المصنع بجوار المدفن الصحي، على بعد 6 كم، وكلف رئيس الوزراء، بسرعة البدء فى أعمال نقل المصنع، ليتم الانتهاء من ذلك خلال مدة أقصاها 5 أشهر، بإشراف وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وتنسيق كامل مع المحافظة، ومسئولى المصنع.