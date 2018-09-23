"المحرصاوي": الجامعات المصرية قامت على أكتاف الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الأحد، بعض كليات فرع البنات، بمدينة نصر، في ثاني أيام العام الدراسي.

وحذر رئيس الجامعة الطالبات من الحملات التى يشنها البعض عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا الطالبات من الاستجابة لتلك الحملات للنيل من عزيمتهن.

وقال "المحرصاوي" إن جامعة الأزهر بها العديد من الكوادر من أعضاء هيئة التدريس خاصة في مجال الطب، مضيفا: "كل الجامعات في مصر قامت على أكتاف الازهر".

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك خططا ممولة من الخارج للنيل من عزيمة طلاب الأزهر.

ووزع رئيس جامعة الأزهر، بعض مؤلفات مجمع البحوث الإسلامية على الطالبات، اللاتي حرصن على التقاط صور "سيلفي" معه.