"التعليم": الدراسة لن تبدأ في المدارس اليابانية هذا الأسبوع

كتب- أحمد الصعيدي:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء 100 مدرسة يابانية على مستوى 27 محافظة، مشيرًا إلى الانتهاء من 34 مدرسة في 19 محافظة حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي المدارس.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten، اليوم الأحد، أن المدارس اليابانية لا تختلف عن المدارس العادية إلا في شكل المبنى والفصول، وتتبنى تطبيق فكر جديد خاص بسلوكيات وتربية الأطفال، متابعًا: "بنجرب تجربة المدارس اليابانية، ولو لقينا فيها عائد ونجحت، هنعمم نظام التطبيق المتبع بها على جميع المدارس المصرية".

وأكد أنه لن يتم العمل في المدارس اليابانية هذا الأسبوع، لكن سيجرى استقبال أولياء الأمور الذي جرى قبول أبنائهم.