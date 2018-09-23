"الإسكان" تعلن موعد طرح كراسة الشروط لـ138 قطعة أرض في 8 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه يبدأ بعد غد الثلاثاء 25/9/2018، شراء كراسة الشروط، لـ138 قطعة أرض إسكان مختلط، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 م2، في 8 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان –العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة –الشروق).

وأضاف السباعي في بيان، اليوم الأحد، أنه يمكن تنفيذ عدة أنشطة بهذه الأراضي، التالية (سكني إداري – سكني تجاري إداري – سكني تجاري – سكني تجاري إداري ترفيهي)، موضحًا أن الراغب (فرد – شركات قائمة) في الحجز، يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التى يرغب في الحجز بها.

وقال: "يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25 %من ثمن الأرض)، وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التى ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضى فقط".

وأضاف أنه يجرى تخصيص الأرض للفرد / للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن25 % من إجمالي ثمن الأرض)، وفي حالة تساوي أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقي قيمة الأرض كالتالي: (استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1 %مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.