"شبورة كثيفة واضطراب الملاحة".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- أحمد الصعيدي:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن اليوم أول أيام فصل الخريف وتزامن معه بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك شبورة كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مطالبًا سائقي المركبات بالحذر أثناء القيادة.

وتابع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا في الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، أما بالبحر المتوسط حركة الملاحة البحرية معتدلة.