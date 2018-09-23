"كتب مجانية وسيلفي".. رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمد حسام الدين:

استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، طلاب الجامعة في ثاني أيام الدراسة، برفقة مجموعة من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية.



ووزع المحرصاوى على الطلاب بعض مؤلفات مجمع البحوث الإسلامية، منها "الغلو والتطرف، عثمان بن عفان والشريعة الإسلامية" من تأليف مجموعة من علماء المجمع.

وحرص الطلاب على التقاط "سليفى" مع رئيس الجامعة، الذي تحدث معهم؛ لمعرفة انطباعهم عن أول أيام الدراسة وأهم المشكلات التي تواجههم حتى الآن.

واشتكى بعض الطلاب من عدم توفر كوبري للمشاة أمام البوابة الرئيسية ما يعرض حياتهم للخطر.

وقال المحرصاوي، إن إنشاء كوبرى أو إشارة مرور أمام البوابات ليس من اختصاص إدارة الجامعة، معلنا افتتاح بعض البوابات القريبة من كوبري المشاة، لتسهيل خروج ودخول الطلاب.