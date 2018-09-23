طلاب أولى ثانوي بـ"السعيدية": "ياريت النظام المعدل يتطبق كويس"

كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

أعرب طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية العسكرية بنين، بمحافظة الجيزة، عن قلقهم بشأن تطبيق نظام الثانوية المعدل، مشيرين إلى أن الوزارة أصدرت العديد من التصريحات وتراجعت فيها مازاد قلقهم بشأن تطبيق النظام: "قالولنا هنستلم التابلت وهنمتحن عليه بشكل تجريبي وبعدين قالوا التيرم الثاني، خايفين يلغوا النظام بعد كدا".

وتطلق وزارة التربية والتعليم، نظام الثانوية المعدل، المتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.

وقال الطالب مصطفى عمر، بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، إنه يتمنى نجاح النظام المعدل للمرحلة الثانوية، حتى ينتهي كابوس امتحان الصف الثالث الثانوي: "همتحن المادة الواحدة 4 مرات في السنة يعني لو سقطت أو قليت في مرة هعوض في اللي بعدها".

وأضاف الطالب محمد أحمد، أنه لم يتقدم للدروس الخصوصية حتى الآن، خاصة أن الصف الأول الثانوي درجاته لن تضاف للمجموع التراكمي، وينتظر ليتعرف على النظام الجديد: "هنشوف الأول لو محتاجين دروس خصوصية هنروح، وياريت النظام يتطبق كويس ومانحتاجش ليها".

فيما قال الطالب حسام عادل، إنه لا يعرف أي معلومات عن نظام "ثانوية التابلت"، مشيرا إلى أنه دخل الدرس الخصوصي: "احتياطي، ولو بعد كدا لقيت إني مش هحتاج يبقى خلاص ياريت".

أما الطلاب محمود حسين، ومصطفى عبد الفتاح، ويوسف إيهاب، قالوا إنهم ينتظرون تطبيق النظام المعدل، قبل قرار الالتحاق بالدروس الخصوصية، مشيرين إلى قبولهم فكرة إلغاء الامتحان القومي الموحد، ومنتظرين وصول أجهزة التابلت.