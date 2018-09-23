ابنه الشهيد أحمد شعبان في افتتاح أول أيام الدراسة بالجيزة: "بابا بطل"

كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

افتتح أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكنور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/2019، مدرسة الشهيد أحمد شعبان الثانوية التجارية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بعد تغيير اسمها من المدرسة الثانوية التجارية إلى اسم الشهيد.

وقالت الطفلة حبيبة ابنه الشهيد أحمد شعبان، الذي استشهد في الشيخ زويد أمام طابور المدرسة: "بابا بطل".

فيما قالت زوجة الشهيد، إن العقيد أركان حرب أحمد محمود، قائد كتيبة الدبابات بالشيخ زويد، استشهد في 2 نوفمبر 2017، مؤكدة أنه كان يفضل وطنه على بيته وابنته ووالدته.

وأشارت زوجة الشهيد إلى أنها غير حزينة على استشهاده ولكنها تتمنى أن يستكمل زملائه المسيرة لأخذ الثأر، مضيفة: "زوجات الشهداء أبطال وربنا يقوينا على تربية أولادهم".