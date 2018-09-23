المدرسة السعيدية تمنع دخول الطلاب أصحاب "الزي المخالف والشعر الطويل" -(صور)

كتب-إسلام ضيف وياسمين محمد:

منعت مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، عددًا من الطلاب المخالفين بالمرحلتين الأولى والثالثة، فيما اصطف الطلاب خارج سور المدرسة في محاولة منهم لمعرفة ما سيفعلونه.

وتنوعت مخالفات الطلاب ما بين الزي المخالف، الشعر الطويل، وقصات الشعر الغريبة.

وتوافد العشرات من طلاب المدرسة، في الصباح الباكر لحضور طابور الصباح الذي بدأ في الثامنة إلا الربع، وسط حضور مكثف لأولياء الأمور لتوديعهم.

وينتظم نحو 22 مليون تلميذ اليوم الأحد، في 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، بأول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من العام الجديد، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.