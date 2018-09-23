حدث ليلًا| رد علاء مبارك على "صفقة" جمال والإخوان.. ووفاة جديدة في حادث "الغسيل الكلوي"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدة أحداث على الصعيدين الدولي والمحلي، نستعرضها في السطور التالية.

مصر تدين حادث الأهواز في إيران وتعزي ضحاياه

علاء مبارك ردًا على صفقة بين جمال والإخوان: "هرتلة"

بالصور- "ساويرس" ونجوم الفن في حفل استقبال باتريك ديمبسي

بالصور.. رئيس النواب ووزراء و"الجلاد" في حفل زفاف نجل طارق عامر

وفاة الحالة الرابعة من ضحايا واقعة "الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تونس إلى ثلاثة أشخاص

بعد فرض العقوبات الجديدة.. الصين تستدعي السفير الأمريكي

السجن 160 سنة لهندي اغتصب طفلة

حلم التاسعة يقترب.. الأهلي يضرب حوريا برباعية بدوري أبطال إفريقي