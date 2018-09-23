محافظ القاهرة يفتتح العام الجديد من مدرستي النصر والسلام بالزاوية الحمراء

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الأحد، مدرستي النصر والسلام بحي الزاوية الحمراء من المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يتفقد محافظ القاهرة، أيضًا المدرسة اليابانية "جاردنيا 1" بمنطقة الغابات المتحجرة بالتجمع الخامس، يليها مدرسة المحمدية الرسمية للغات بالحلمية الجديدة، التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

وانتظم نحو 22 مليون تلميذ اليوم الأحد، على نحو 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وحرص عدد من أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.