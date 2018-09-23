توافد ملايين التلاميذ على مدارس الجمهورية

كتبت- ياسمين محمد:

توافد ملايين التلاميذ اليوم الأحد، على نحو 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وحرص عدد من أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.