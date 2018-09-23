انطلاق قطار الدراسة والسيسي في نيويورك يتصدران عناوين الصحف

القاهرة- أ ش أ:

حازت اللقاءات المهمة التي سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة (نيويورك) الأمريكية خلال الساعات المقبلة مع عدد من قادة وملوك العالم على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن وجود طلبات كثيفة للقاء الرئيس السيسي في الأمم المتحدة.

وأبرزت الصحف الجولة التفقدية الأولى التي سيقوم بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظات، حيث يزور محافظة أسيوط ويتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق لمتابعة ما تم تنفيذه، هذا ونشرت الصحف مطالبة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي من المحافظين ضرورة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز الذي تم على مستوى المشروعات لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت الصحف انطلاق قطار الدراسة بدءا من أمس، مبرزة رفع الطلاب لعلم مصر في أول يوم دراسي، حيث أدى الطلاب ورؤساء الجامعات تحية العلم أعقبها ترديد النشيد الوطني والأغاني الوطنية رافعين علم مصر.

وفي الشأن العسكري، اهتمت الصحف بالمباحثات العسكرية التي أجراها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى مع وزيرة دفاع الهند نيرمالا سيتارمان، والوفد المرافق لها، والتى تقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا.

عربيا، أبرزت الصحف إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لإجراء أي محادثات سرية أو علنية مع الإسرائيليين، وفي ليبيا برزت إدانة الأمم المتحدة وقلقها بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة فى طرابلس فى الرابع من سبتمبر برعاية مبعوثه الخاص غسان سلامة.

أما عن الشأن الدولي، فاحتل نبأ الهجوم المسلح الذي نفذته عناصر مسلحة على قوات الحرس الثورى المشاركين فى عرض بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية ـ الإيرانية التى دارت بين عامى 1980 و1988 بإقليم الأحواز بجنوب غرب البلاد على اهتمامات الصحف التي أبرزت أيضا تهديد مجموعة من الوزراء البريطانيين بالاستقالة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى إذا لم تغير سياستها إزاء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) عناوينها وصفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة نشاط الرئيس السيسي في مدينة نيويورك، حيث يشهد فعاليات اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يستهلها اليوم بعقد عدة لقاءات مكثفة حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء ومسئولى الشركات الأمريكية الكبرى، ورئيسى البنك الدولى والمجلس الأوروبي إلى جانب جلسة مباحثات مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) الاستقبال الحافل للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر إقامته فى نيويورك من قبل الجاليات المصرية التى توافدت من جميع الولايات الأمريكية لاستقباله حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس.

في حين نقلت صحيفة (الأخبار) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي حرص الرئيس السيسي على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر أهم منصة دولية يشارك فيها معظم زعماء العالم ويقومون بإلقاء البيانات التي تعكس سياسات دولهم تجاه مجمل الأوضاع الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة، بما يعكس انفتاح مصر على المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مصر تشهد حاليا مرحلة متطورة جداً من التنمية وتغييرات كبيرة في جميع المجالات خاصة الزراعة والصناعة والإسكان حيث يمكن القول إن مصر الجديدة تولد من جديد، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان شرح تطورات الأوضاع في مصر في المرحلة الحالية لإبلاغ العالم كله ماذا يحدث في مصر بشكل مباشر من جانب رئيس الجمهورية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الحضور المصري على الساحة الدولية.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس السيسي الراهنة للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة يتم استثمارها لإجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة دول العالم وذلك إلى جانب بحثه للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن عددا كبيرا من زعماء العالم طلبوا عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.

وتحت عنوان (نشاط واسع للرئيس على هامش الأمم المتحدة)، ذكرت (الجمهورية) أن كلمة مصر التي من المقرر أن يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الجلسة العامة للأمم المتحدة، تحمل الكثير من المعاني التي تعكس رؤية مصر المبنية على تفاعل كبير وحقيقي مع مختلف الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بلاد الشرق الأوسط من سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية والتي كانت الركيزة الأسياسية في خطاب الرئيس السيسي العام الماضي في دورة الأمم المتحدة 72، فضلا عن استعراض جهود مصر في مكافحة الإرهاب، كما سيترأس الرئيس السيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين والتي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة.

وتحت عنوان (سجل مشرف لمصر فى الأمم المتحدة منذ إنشائها)، ذكرت صحيفة (الأهرام) في تقرير نشرته اليوم، أن مشاركة الرئيس السيسى فى فاعليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد بمنزلة امتداد لسجل مصر المشرف فى تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة عقب إنشائها.

وأضاف التقرير أن مصر شغلت أحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن، حيث كانت البداية فى عام 1946، وهو العام الذى شهد تشكيل المجلس، ثم تم انتخابها فيما بعد فى الأعوام 1949 ـ 1950، 1961ـ 1962 ثم عامى 1984ـ 1985، وكانت المرة الخامسة عامى 1996 ـ 1997، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر عضو فى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما تستضيف مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (الجمهورية) في تقرير نشرته تحت عنوان (على منصة الأمم المتحدة.. السيسي أول رئيس يتحدث 5 مرات متتالية) أن منصة الأمم المتحدة شهدت منذ تأسيسها عام 45 حضور المئات من رؤساء العالم ألقوا كلماتهم من مقرها في نيويورك أو جنيف من قارات العالم المختلفة .. ويتصدر الرئيس السيسي سجل المتحدثين على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 مرات متتالية منذ الخطاب الأول في عام 2014 وهتافه الشهير (تحيا مصر) وحتى خطابه في هذه الدورة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الرئيس السيسي قدم زعامة مصر الحديثة في خطابه الشهير بالدورة التاسعة والستين وفيه استعرض للعالم ثورة مصر الجديدة التي قام بها شعبنا العظيم في 30 يونيو لإنقاذ مصر ومواجهة الإرهاب نيابة عن العالم.

محليا، أبرزت الصحف الجولة التفقدية التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة أسيوط، وهي الجولة الأولى له في المحافظات، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي سيتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق لمتابعة ما تم تنفيذه والوقوف على نسب الإنجاز في كل مشروع على حدة، ويرافقه في جولته عدد من الوزراء في مقدمتهم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ود. خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجمال الدين زكي محافظ أسيوط.

بينما ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن زيارة رئيس الوزراء ستشمل مصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد العضوي بقرية إسكندرية التحرير ومشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يخدم نحو 10 آلاف نسمة وبلغت تكلفته 20 مليون جنيه، علاوة على مشروع الهيئة "مدينة ناصر" والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها علي أرض أسيوط إذ يساهم في إحداث تنمية حقيقية عمرانية وزراعية وسياحية ويساعد في حل أزمة الإسكان بمساحة تصل إلى 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مطالبته المحافظين بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بمهامهم المنوطة بهم وتفقد جميع المشروعات والخدمات يوميا، بهدف التحقق من نسب الإنجاز طبقاً للبرنامج الزمني المخطط وتذليل معوقات التنفيذ، مشددا على ضرورة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز الذي تم على مستوى المشروعات لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ونشرت الصحيفة أن الوزير أكد ضرورة تفعيل منظومة شكاوي المواطنين، وفتح قناة اتصال مباشرة معهم لحل مشاكلهم على أرض الواقع، مع تحقيق نقلة نوعية خلال الثلاثة أشهر القادمة في مجال النظافة إلى أن يتم تنفيذ المنظومة المتكاملة مع تشكيل فرق رصد من شباب مراكز المعلومات بكل محافظة وإعداد مجموعات عمل للمتابعة الميدانية وتنفيذ منظومة التدخل السريع لبعض المواقع.

وفي شأن محلي آخر، وتحت عنوان (عام التعليم ينطلق بـ" تحيا مصر") سلطت صحيفة (الجمهورية)، في صدر صفحتها الأولى، الضوء على انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات رسمياً أمس وسط أجواء الفرحة والبهجة والفعاليات الممتعة لاستقبال التلاميذ والطلاب بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الجامعات.

وذكرت الصحيفة أن تلاميذ المدارس التي لا تحصل على أجازة السبت انتظموا في عدد من المحافظات وينضم إليهم اليوم 22 مليوناً في كافة أنحاء الجمهورية، كما قامت الجامعات بتنظيم احتفالات بحضور رؤسائها الذين شاركوا الطلاب الجدد والقدامى الفرحة بالعام الجديد وتحية العلم، كرمز لتنمية قيم الولاء والانتماء في نفوس الجميع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إن النظام الجديد الذي يبدأ تنفيذه في المرحلة الثانوية يقضي بانتقال الطلاب تلقائياً من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني ومن الصف الثاني إلى الصف الثالث بلا رسوب ولا ملاحق للدور الثاني في أي مادة.

بينما أبرزت صحيفة (الأخبار) في تقرير تحت عنوان (في أول أيام الدراسة..المحافظون في "الحصة الأولى".. وتكريم أبناء الشهداء بطابور الصباح) قيام المحافظين ومديري الأمن ووكلاء وزارتي التربية والتعليم والصحة بالمرور على المدارس في ساعات مبكرة وحضور طابور الصباح وتحية العلم حيث تابعوا الحصص الأولى في المدارس.

وأضافت الصحيفة أن المحافظين شددوا على تسليم الكتب المدرسية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وأهمية توفير سبل الراحة والسلامة للطلاب والطالبات في مختلف المدارس لمراحلها التعليمية المختلفة وتواجد الهيئات التعليمية والإدارية بكامل طاقتها والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية، كما أكدوا منع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من أسوار المدارس ومصادرة بضائعهم فوراً لما تمثله من خطورة على صحة الأطفال خاصة في مراحل (kg)‬ والابتدائي ومتابعة الحالة الأمنية أمام المدارس عند الدخول والخروج وعمل ممرات لعبور التلاميذ الصغار في الطرق السريعة المواجهة للمدارس.

وفي الشأن العسكري، نشرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحث مع وزيرة دفاع الهند نيرمالا سيتارمان، والوفد المرافق لها، والتى تقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة لكل من مصر والهند.

ونقلت الصحيفة عن القائد العام اعتزازه بزيارة وزيرة دفاع الهند لمصر، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية، مؤكدا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والتكامل المشترك، وإتاحة آفاق تعاون جديدة، بينما أعربت وزيرة دفاع الهند عن تقديرها الكامل مصر، حكومة وشعبا، مشيدة بدور مصر الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط.

عربيا، تابعت صحيفة (الأخبار) تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى خلالها استعداده لإجراء أي محادثات سرية أو علنية مع الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن عباس القول "مستعدون أن نذهب إلى أي مفاوضات سرية أو علنية، بوساطة الرباعية الدولية زائد دول أخرى.. ونرحب بأي دول أوروبية أو عربية"، داعيا الرباعية الدولية - مجددا - للعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعدم التخلي عن المهمة للولايات المتحدة التي صعّدت موقفها إزاء الفلسطينيين.

ميدانيا، ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة في قطاع غزة قالت إن فلسطينيا استشهد وأصيب العشرات، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار خلال مظاهرات أسبوعية قرب الحدود مع إسرائيل، كما نفذت طائرة إسرائيلية ضربات في قطاع غزة.

وفي ليبيا، أوردت صحيفة (الأهرام) قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة فى طرابلس فى الرابع من سبتمبر برعاية مبعوثه الخاص غسان سلامة، مشددا على ضرورة محاسبة أى شخص مسئول عن انتهاك القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله دعا، المتحاربين فى طرابلس لوقف عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أن مستودعات شركة البريقة قد تعرضت للقصف جراء ذلك، مضيفا أن "شركة البريقة ومستودعاتها التى تقع فى طريق المطار بطرابلس قد تعرضت إلى هجمات عنيفة جدا نتج عنها خروج 9 خزانات من أصل 15 خزانا".

دوليا، أبرزت صحف القاهرة الهجوم المسلح الذي وقع في إيران خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية ـ الإيرانية التى دارت بين عامى 1980 و1988، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن 29 شخصا قتلوا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني وأطفال، فيما أصيب 60 آخرون في الهجوم.

وأوردت الصحيفة أن كلا من جماعة (الأحواز)‬ وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة وتنظيم (‬داعش) أعلنا مسئوليتهما عن الهجوم.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن الوكالة الرسمية الإيرانية (إرنا) إن معلومات تفيد أن عدداً من منفذي الحادث لقوا حتفهم على يد قوات الأمن، فيما اتهم التليفزيون الرسمي في إيران "عناصر مسلحة" بالقيام بالهجوم في مدينة الأهواز، مركز إقليم خوزستان، وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف إحدى المدرجات خلال العرض.

وفي بريطانيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجموعة من الوزراء البريطانيين هددوا بالاستقالة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى إذا لم تغير سياستها إزاء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى والمعروفة بـ(البريكست).

وأوردت الصحيفة أن عددا من أعضاء الحكومة البريطانية سيطالبون ماى بإيجاد خطة بديلة للبريكست خلال الأيام المقبلة كبديل عن الخطة المطروحة حاليا والمعروفة باسم (شيكرز) التى تلقى رفضا أوروبيا، وإلا فإنهم سيقدمون على الاستقالة، لافتة إلى وجود تكهنات بأن إيستر ماكفى وزيرة العمل والمعاشات قد تنسحب من اجتماع غدا الاثنين، إذا لم يتم طرح اقتراح جديد، فى حين تشير توقعات أيضا إلى احتمال أن تقدم وزيرة التنمية الدولية بينى موردونت استقالتها على الرغم من أن الصحيفة قالت إن أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.