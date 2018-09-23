رواج سياحي بالأقصر وأسوان في موسم الشتاء وسط توقعات بتدفق المزيد

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد مسئولون بقطاع السياحة والآثار في الأقصر وأسوان، ارتفاع نسب الحجوزات السياحية الشهر الحالي في محافظتي أسوان والأقصر وسط رواج كبير للسياحة النيلية والفنادق العائمة التي تشتهر بها المحافظتين.

وتستضيف مدينة الأقصر، الثلاثاء المقبل، المؤتمر السنوي لشركات السياحة البلجيكية، الذي يحضره أكثر من 500 خبير سياحي.

حجوزات أسوان

الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أكد تخطي نسب الحجوزات السياحية لمدينة أسوان خلال الموسم الشتوي المرتقب 80% وفقا لشركات السياحة، مشيرا إلى أن أبرز الجنسيات التي ستتوافد على زيارة المدينة تأتي من دول أمريكا وألمانيا وانجلترا، وأسواق أوروبا الشرقية والصين والهند وماليزيا وهناك تنوع متوقعة من الجنسيات الأجنبية الأخرى.

وقال سعيد في تصريحات لمصراوي، إن هناك بوادر إيجابية للسياحة في مدينة أسوان خلال الموسم الشتوي، خاصة بعد الزيارات المكوكية للرئيس السيسي خارج البلاد، لافتا إلى فتح طيران "شارتر" من إسبانيا مباشرة لمدينة أسوان وهو ما يبشر بالخير لمصر كلها مع استقرار الأمن في أنحاء الجمهورية.

أفضل موسم

فيما قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن رحلات الشارتر الإسباني ساهمت في تحقيق انتعاشة سياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل سيشهد تدفقات سياحية كبيرة.

وأضاف عثمان لمصراوي، أن مطار الأقصر ستظل تستقبل رحلات طيران الشارتر الإسباني القادم من العاصمة مدريد إلى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكد ارتفاع نسب الحجوزات السياحية إلى الأقصر وأسوان، الشهر الحالي، خاصة أن السياح الصينيين واليابانيين والمقبلين من الدول الإسكندنافية هم الأكثر زيارة للمواقع الأثرية في الصعيد حاليا.

وتوقع أن يشهد الثلاثة أشهر المقبلين انتعاشة سياحية كبيرة في الحركة الوافدة إلى الأقصر وأسوان ستصل ذروتها خلال شهر يناير 2019، خاصة أن حركة السياحة النيلية ستشهد بدورها رواجا كبيرا، خاصة في إجازات منتصف العام، حيث تصل بها نسب إشغالات الفنادق العائمة لنحو 100%.

100 مركب

بدوره أكد رمضان حجاجي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، استعداد المحافظة لاستقبال السياح خلال الموسم الشتوي المرتقب، وسيصل عدد المراكب النيلية التي تعمل بين الأقصر وأسوان بين 75 إلى 80 مركبا في بداية الموسم، وسيكون الموسم أفضل من الماضي.

وتوقع حجاجي، لمصراوي، وصول عدد تشغيل المراكب النيلية في الأسبوع الواحد خلال الشتاء لـ100 مركب في أيام الذروة، دون الاعتماد على السياحة الداخلية، لافتا إلى أن المصريين يتواجدون بكثافة أيضا في إجازة نصف العام بعدد تشغيل 140 مركبا وتصل نسبة الإشغال فيها 50%.

وأضاف أن الجنسيات الأكثر توافدا على الأقصر وأسوان في الموسم الشتوي المرتقب من دول ألمانيا وإنجلترا والدنمارك وأمريكا وإسبانيا والصين والهند، لافتا إلى أن عدد المراكب النيلية التي كانت تعمل في موسم الشتاء بلغت 154 مركبا بين الأقصر وأسوان في الأسبوع، ونأمل أن نصل الآن لعدد 100 مركب في الأسبوع في ظل الركود السياحي الموجود.

وبدأت شركة "توماس كوك العالمية" في الترويج لرحلاتها لمصر لهذا الموسم تحت عنوان "كنوز مصر" ووجهت رسالة عبر موقعها الرسمي لمتابعيها بأن يزوروا مصر ويكتشفوا أسرارها وكنوزها، ولاقت تلك الرحلة ببرنامجها إقبالا كبيرا علي موقعها حيث شهدت جميع الرحلات خلال شهري نوفمبر وديسمبر حجزا كاملا، وكذلك رحلات شهري يناير وفبراير نفدت جميعها ماعدا بعض الأماكن المحدودة.

طيران شارتر إسباني

ثروت عجمي، مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، أكد وجود طلبات لحجوزات مستقبلية من السوق الإسبانية، بدءً من الشهر المقبل، ورحلات سيتم تسييرها للأقصر وأسوان من بعض دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد الزيارات المكوكية للرئيس السيسي الخارجية، والتسويق لمصر عالميا، مع تسليط الضوء علي العديد من الاكتشافات الأثرية، التي يتم الإعلان عنها مؤخراً في العديد من المحافظات.

وأضاف عجمي، أن هناك طيران شارتر من إسبانيا سيبدأ لأول مرة في أكتوبر المقبل، حيث سيكون مباشرا للأقصر من مدريد بواقع طائرتين أسبوعيا، وهناك 4 طائرات الخطوط الجوية التركية، من أوروبا إلي الأقصر مباشرة ترانزيت اسطنبول، حيث بدء الحجوزات فبراير 2019 وأول رحلة يوليو 2019، منوها وجود تدفقات سياحية من دولتي اليابان والصين.

وأوضح أن السياحة الإنجليزية بدأت تعود ولكن ليس كما هو متوقع، حيث هناك رحلة أسبوعيا من لندن إلى الأقصر مباشرة عن طريق مصر للطيران، مشددا على أن نقص الطائرات الشارتر المباشرة يسبب أزمة في نقص السياحة الإنجليزية، ولكن هناك وفودا كبيرة تأتي عن طريق القاهرة، والغردقة.