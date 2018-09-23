22 مليون تلميذ ينتظمون بـ55 ألف مدرسة.. اليوم

كتبت-ياسمين محمد:

ينتظم قرابة 22 مليون تلميذ، بـ55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.