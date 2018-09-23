دراسة: أسعار العقارات سترتفع 30% بنهاية العام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة "بريكزى" لإدارة المشروعات، إن الشركة أجرت دراسة عن السوق العقاري في الفترة الأخيرة، شملت 400 وحدة سكنية مختلفة الأسعار بداية من 500 ألف، وحتى 2 مليون جنيه، مضيفًا أن سعر العقارات سيشهد ارتفاعا بنسبة 30% بنهاية العام.

وأضاف سليم لمصراوي، أن المبيعات داخل السوق جاءت على النحو التالي 41% بغرض الاستثمار، و29 بغرض السكن، 27% بغرض الزواج، و4% مبيعات لصالح الأجانب.

وأوضح أن السوق العقاري يعاني من حجز سنوي في الوحدات المطروحة يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن حجم المبيعات خلال العام الجاري لم يتخطى الـ20 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن حجم الأراضي التي يطورها المطورون العقاريون تصل إلى 12.6 ألف فدان في مختلف المدن الجديدة، لافتا إلى أن حجم الوحدات المتوفرة في السوق يقارب الـ164 ألف وحدة سكنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بريكزى"، أن النسبة الأكبر في مبيعات العاصمة الإدارية هى لراغبي الشراء بهدف الاستثمار، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا بهدف السكن، خاصة مع بداية نقل الوزارت إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح سليم، أن سعر العقارات سيشهد ارتفاعا بنسبة 30% بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن تراجع الفائدة البنكية وفوائد شهادات الاستثمار سيؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار في العقارات.