اليوم.. بدء إجراء القرعة على الأراضي الأكثر تميزًا لـ6 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، اليوم الأحد، إجراء القرعة على أراضي الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، وبدر.

وأضاف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه طبقاً للبندين (11، و12) بشروط وأسلوب الحجز الواردة بكراسة شروط حجز قطع أراضي الأكثر تميزاً بالقرعة العلنية، فإن التوقيتات التالية تحدد موعد ومكان إجراء القرعة بكل مدينة، والحد الأدنى لأعلى نسب سداد مقدم الحجز لكل مسلسل بالمنطقة، وطبقاً لنسب السداد المدونة باستمارات حجز المتقدمين للدخول فى القرعة العلنية، لتحديد الفائزين منهم، والتخصيص لهم بعدد قطع الأراضى المطروحة بذات مسلسل المنطقة، وفقاً للتالى:

وأضاف السباعي في بيان له، أنه سيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة العاشر من رمضان، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة 15 مايو، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة الشروق، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2)، بمدينة السادات، لجميع الحاجزين، وفيلات مسلسل رقم 1، لجميع الحاجزين، وفيلات مسلسل رقم 2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة لمدن 6 أكتوبر، وعمارات مسلسل رقم 1، بمدينة بدر، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 2 – 3)، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل رقم 4، وذلكلمن دفعوا 100% حتى 51 % كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11)، لجميع الحاجزين، وعمارات مسلسل أرقام (2 – 9 – 12 – 13)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لهذه المدن في استاد المقاولون العرب.