اليوم.. "المحافظين" يناقش ظاهرة الانتحار وتأثيرها على الأمن القومي

كتب- محمد عبدالناصر:

يعقد حزب المحافظين، اليوم الأحد، ندوة بعنوان (ظاهرة انتشار انتحار الشباب وتأثيرها على الأمن القومي)، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد، بحضور قيادات الحزب وعدد من المختصين.

ويناقش الحزب هذه الظاهرة من كافة الجوانب، الدينية والأمنية والنفسية، ومن المقرر أن يستضيف عددا كبيرا من المختصين، يأتي علي رأسهم، الشيخ صالح محمد عبد الحميد، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، الدكتور عنتر سيلمان أستاذ الطب النفسي، الدكتورة حنان أبو سكين، الباحثة بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، اللواء معز السبكي الخبير الأمني.

ويفتح الحزب خلال الندوة باب النقاش مع الشباب والإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة، بجانب الخروج بتوصيات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير داخل أروقة المجتمع المصري .