اليوم.. انطلاق الملتقى الفكري للمطورين العقاريين بحضور نائبي وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، "دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة"، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى عددا من الموضوعات، مثل الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات والمدن الجديدة ووجهة نظر المطورين في التنمية الانتاجية بها، وكيفية تحويل مشروعات التنمية العمرانية إلى ركيزة رئيسية في مشروعات التنمية الشاملة، كما يلقى الضوء على التجارب الدولية فى تحويل السوق المصرى إلى سوق دولي.

ويتناول الملتقى أيضًا كيفية تشجيع المطورين على الاستثمار في الأنشطة الخدمية بالتعاون من الوزارات المختصة، بالإضافة عرض فرص التمويل للأنشطة غير السكنية.

جاء ذلك بحضور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار المطورين العقاريين، فيضم الملتقى المهندس حسين صبور رئيس صبور للاستشارات الهندسية والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان و المرافق و مجتمعات العمرانية، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المهندس درويش حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للتطوير والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتنمية العقارية.