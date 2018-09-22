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عمرو أديب يوجه رسالة لـ"صلاح" بعد عودته للتهديف

11:37 م السبت 22 سبتمبر 2018
عمرو أديب يوجه رسالة لـ"صلاح" بعد عودته للتهديف

عمرو اديب ومحمد صلاح

كتب- محمد جمعة:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة للاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد عودته للتهديف في مباراة فريقه أمام فريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "ألف مبروك الجون بتاع النهارده.. أرجوك متخليش الناس تضغط عليك".

وتابع أديب: "عزيزي محمد صلاح استمتع بالكورة وانبسط، إنت موهوب، ومتخليش حد ينكد عليك، وأديك جبت جون".

واستطرد أديب في رسالته لصلاح: "متخفش من حاجة، وكلنا وراك، وإن كان في ناس سو قالوا صلاح انتهى، لا أنا بقول صلاح ابتدى".

عمرو أديب محمد صلاح منتخب مصر

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