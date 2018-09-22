"إعلام الأزهر" تحذر الطلاب من ارتداء "السلاسل والبناطيل الممزقة"

كتب – محمود مصطفى:

وضعت كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر، على مدخلها الرئيسي بفرع الجامعة بمدينة نصر، لافتة تحذر الطلاب من بعض السلوكات الخاطئة التي تتنافى مع تعليم الأزهر.

وحذرت اللافتة الطلاب من ارتداء "السلاسل والبناطيل الممزقة والساقطة، وحلق الشعر بطريقة غريبة"، أول أيام العام الدراسي، الذي بدأ اليوم السبت.

وعممت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، العام الماضي، منشورًا يحذر من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة، التي تتنافى مع طلاب الأزهر، ودعتهم أن يكونوا قدوة لزملائهم في الجامعات الأخرى.

ومن جانبه قال الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، إن وضع اللافتة الهدف منه تنبيه الطلاب أن هذه السلوكيات غير مقبولة، ولا تناسب المنتسبين للأزهر، ولا يليق بهم ارتداء البناطيل الممزقة، أو قص شعرهم بطريقة القزع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف السعيد في تصريح لـ"مصراوي" أنه حال ارتكاب الطالب أي سلوك مخالف، يتم التنبيه عليه بعدم ارتكابه مرة أخرى، ونوضح لهم أن ذلك لا يليق بطلاب الأزهر، لأنه يجب أن يكون قدوة بين طلاب مصر بشكل عام.