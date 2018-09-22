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"أديب" عن احتجاز الصيادين المصريين بشمال قبرص: "مش هنسبهم لتركيا"

11:05 م السبت 22 سبتمبر 2018
"أديب" عن احتجاز الصيادين المصريين بشمال قبرص: "مش هنسبهم لتركيا"

كنب- محمد جمعة:
علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة القبض على 5 صيادين مصريين قبالة شواطئ قبرص الشمالية الخاضعة للحكم التركي، قائلًا: "الصيادين المصريين هيرجعوا غصب عن عين أهلكوا".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "مش هنسيب مصري يتقبض عليه في تركيا، والرسالة اللي بتبعتها تركيا إننا منقربش من مياه قبرص الشمالية.. لكن مصر مجبتش حاملات طائرات وتسلحت ودعمت قواتها البحرية عشان نعمل مولد النبي"، متابعًا: "إحنا جبنا السلاح ده عشان أي تهديد لمصالح مصر في المنطقة".

وأوقفت البحرية التركية، مركب صيد قبرصي على متنه 5 بحارة مصريين، قبالة شواطئ قبرص الشمالية الخاضعة لحكم تركيا والتي لا تعترف مصر بحكومتها.

وأشارت سفيرة مصر في دولة قبرص إلى جود اتصالات مكثفة مع الخارجية القبرصية، من خلال بعثة الأمم المتحدة للسلام في قبرص، لمتابعة موثق البحارة والإفراج عنهم.

عمرو أديب الحكاية الصيادين المصريين شواطئ قبرص احتجاز صيادين تركيا

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