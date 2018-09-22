عمرو أديب: "نفسنا نشوف خطبة الجمعة عن التحرش"

كتب- محمد جمعة:

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه الشديد من واقعة مقتل شاب على يد عدد من البلطجية حاولوا التحرش بشقيقته الحامل، قائلًا: "شوفوا الكفر.. موضوع التحرش عندنا بقى ملوش رادع ومحدش مهتم".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC"، مساء السبت: "المرأة المصرية محترمة وهي اللي ربتنا وفخر مصر.. فين نخوتنا وكرامتنا، دي حكاية مش لازم يتسكت عليها ومش هنمشي عسكري ورا كل واحدة في مصر".

وتابع أديب: "البلد فيها قانون وحكومة ومجلس النواب وناس محترمة لازم تقف وتواجه الأمر بعنف، ولو طال العقاب واحد الكل هيردع يعد كده"، واستطرد: "نفسنا نسمع خطبة يوم الجمعة عن التحرش وعرض المؤمن في الأديان".

وتناول أديب واقعة تحرش في أمريكا قائلًا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح قاضي للمحكمة العليا الأمريكية، فطلعت واحدة قالت إن الراجل عاكسها في الصف ثانوي من 35 عام، فالدنيا اتقبلت وهيتعملها جلسة استماع في الكونجرس عن الواقعة"، متابعًا: "هما دول بني أدمين متربية وعندها أخلاق وإحنا لأ".