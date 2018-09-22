بالصور.. رئيس الوزراء يشارك في حفل زفاف نجل طارق عامر

كتب - هاني رجب:​

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حفل زفاف نجل طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أقيم مساء السبت، بأحد فنادق القاهرة.

كما حضر الحفل المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة طارق عامر.