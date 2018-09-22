البابا تواضروس يدشن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالولايات المتحدة

كتب - إسلام ضيف:

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بهوم ديل، بنيوچيرسي، ضمن زيارته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له اليوم، إن المذابح المدشنة ثلاثة وهي: المذبح الرئيسي على اسم الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، والمذبح الثاني على اسم الشهيد مارجرجس وكل الشهداء، فيما اطلق على المذبح الثالث اسم القديسة مريم العذراء وكل البتوليين.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني دشن أيضا معمودية الكنيسة ذاتها على اسم يوحنا المعمدان.

كان البابا تواضروس الثاني قد بدأ زيارة رعوية للولايات المتحدة تستمر لعدة أسابيع يقوم خلالها بتدشين مجموعة من الكنائس الجديدة وعقد اجتماعات مع أساقفة وكهنة الكنائس لبحث أمور الخدمة والرعاية.