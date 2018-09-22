30 صورة من حفل زفاف نجل طارق عامر بحضور وزراء وشخصيات عامة

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كتب- هاني رجب:

احتفل طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحفل زفاف نجله، مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما حضر الحفل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والكاتب الكبير فاروق جويدة.