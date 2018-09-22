  • عاجل:مباشر - (الأهلي - حوريا) في دوري أبطال إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    30 صورة من حفل زفاف نجل طارق عامر بحضور وزراء وشخصيات عامة

    10:26 م السبت 22 سبتمبر 2018
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة
    • عرض 30 صورة

    كتب- هاني رجب:
    احتفل طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحفل زفاف نجله، مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة.

    وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

    كما حضر الحفل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والكاتب الكبير فاروق جويدة.

    حفل زفاف طارق عامر محافظ البنك المركزي نجل طارق عامر

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس يدشن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالولايات المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان