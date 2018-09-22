وزيرة الثقافة لمصراوي: سعيدة باستجابة سميح ساويرس لإقامة مهرجان الجونة للموسيقى

كتب محمد عاطف:

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، عن سعادتها للاستجابة السريعة التي أبداها المهندس سميح ساويرس، لإقامة مهرجان للموسيقي العالمية في الجونة.

وقالت عبدالدايم في تصريحات لمصراوي، إن المهرجان يأتي في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الثقافة، والمجتمع المدني والشركات العاملة في السياحة، خاصة أن هذه المهرجانات الناجحة مثل مهرجان الجونة السينمائي أصبحت عامل جذب سياحي مهم.

وأضافت الوزيرة: سوف يتولى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، التنسيق لظهور المهرجان الوليد للنور، وهو حريص ومتحمس على أن يضاف المهرجان الجديد إلى رصيد الفعاليات الجديدة على خارطة السياحة والثقافة في المحافظة، خاصة أنه سيكون لمدة أسبوع، وسيضم الموسيقى الكلاسيكية والجاز وموسيقى الشباب.