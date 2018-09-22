مستشار "مدبولي" عن صندوق رعاية أسر الشهداء: "أقل ما نقدمه لهم"

كتب- أحمد الصعيدي:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل صندوق جديد لرعاية أسر الشهداء، وضحايا العمليات الإرهابية، وسيكون هناك رئيس مجلس إدارة، ومدير تنفيذي للصندوق، ليتوليا كل ما يخص شؤون هذه الأسر.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هذا الصندوق منفصل عن أي صندوق آخر، مؤكدا: "ما نقوم به تجاه هؤلاء الأسر أقل ما يمكن أن نقدمه لهم".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا اليوم، بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار يُنظم العمل بالصندوق، وذلك في إطار الحرص على تكريم شهداء وضحايا المواجهات الأمنية والعمليات الإرهابية وتقدير تضحياتهم الغالية من أجل الوطن، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الكريمة لأسرهم.