"الإعلاميين": حسم ترشيح 6 أعضاء للهيئات الإعلامية

كتب - مصطفى علي:

قالت سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين، إن اللجة التأسيسية للنقابة، عقدت اجتماعًا اليوم السبت؛ لاختيار ممثلي النقابة في الهيئات الإعلامية المتمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت صالح، في تصريحات لمصراوي، إن مرشحي الهيئات تم اختيارهم جميعًا من خارج أعضاء اللجنة التأسيسية، حيث تم اختيار 4 مرشحين للهيئة الوطنية للإعلام، على أن يتم اختيار مرشح واحد من بينهم.

وأشارت إلى أنه تم ترشيح اثنين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتم اختيار واحد من بينهم.

وأكدت أن النقابة قدمت في أولويتها ترشيح (إمراة) لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وأخرى لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ولفتت إلى أن اللجنة اتفقت على عدم الإعلان عن أي أسماء نظرًا لحساسية الموقع، خاصة وأن اللجنة تلقت عددًا كبيرًا من المطالبات من جانب الإعلاميين لتقديم اسمائهم ضمن الترشيحات.