علاء مبارك ردًا على صفقة بين جمال والإخوان: "هرتلة"

القاهرة - مصراوي:

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، ما تردد حول وجود صفقة بين شقيقه "جمال مبارك"، وجماعة الإخوان، في انتخابات الرئاسة المُقبلة.

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "يخرج علينا بتخاريف؛ مرة بأنه يخشى من وجود صفقة بين الإخوان وجمال، ومن قبل قال (وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022؛ الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال). هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث، وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتوثانية. شفاه الله".

يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة كانت قد قبلت تظلم نجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، الخميس الماضي.