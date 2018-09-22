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نقيب الصحفيين: طلبات كثيرة للقاء السيسي في نيويورك

08:27 م السبت 22 سبتمبر 2018
نقيب الصحفيين: طلبات كثيرة للقاء السيسي في نيويورك

الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة

كتب- أحمد الصعيدي:​

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك 5 مرات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مشاركته تعيد مصر لمكانها الطبيعي دوليًا وإقليميًا.

وأضاف "سلامة"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الرئيس سيرأس مجموعة الـ77، موضحًا أن عدد اللقاءات المطلوبة من السيسي تفوق قدرته خلال الأيام المعدودة التي يقضيها بأمريكا.

وذكر "سلامة"، أن مصر أصبحت دولة يستمع لها دوليًا باهتمام في كافة القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أن الموقف المصري في ليبيا يدعم المؤسسات.

عبد المحسن سلامة نقابة الصحفيين السيسي نيويورك الأمم المتحدة مصر

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