ضبط "طوابع" مخدرات و"أصابع حشيش" في طرود قادمة من ألمانيا وتونس

كتب - طه عبيد

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، واردة من ألمانيا وتونس، داخل طرود شخصية،واتخذت الإجراءات القانونية تجاه حامليها.

وذكر بيان صادر عن المطار اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود بجمرك البريد، اشتبه نائل محمود حسني، رئيس قسم الحركة، في مشمول بوليصة شحن واردة من ألمانيا، وبفتح الطرد تبين وجود طابع مقسم إلى عشره أجزاء بها مادة مخدرة.

وفى المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش مشمول أحد الطرود الواردة من تونس، اشتبه هاشم محمد هاشم مأمور الحركة في مشمول الطرد، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود كمية من مخدر الحشيش على شكل أصبع مخبأة ضمن محتويات الطرد.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضري ضبط جمركى وإخطار الجهات المختصة.