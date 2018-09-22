غرفة السياحة تتلقى طلبات التنازل والطعون على الانتخابات غدًا



كتب ـ يوسف عفيفي:

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف السياحية، غدًا الأحد، في تلقي طلبات التنازل والطعون من المرشحين المقبولين والمستبعدين من الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر المقبل، وتستمر تلقي الطلبات حتى يوم 29 من الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، خاصة بعد ترشح أسماء كبيرة في مجال السياحة، لخوض الانتخابات المرتقبة، لينطلق ماراثون انتخابات الغرف السياحية في ثوبه الجديد.

ومن المقرر أن تبت اللجنة في الطعون والتظلمات بداية من 30 سبتمبر الجاري، وحتى 7 أكتوبر المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة من تشكيل هيكلة القطاع السياحي الذي عانى فترة طويلة من الطعون وإلغاء الانتخابات.

وتجرى الانتخابات، يوم الأربعاء 31 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة بداية من العاشرة صباحا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بأي عدد من الأعضاء ويستمر إجراء الانتخابات حتى السابعة مساء، على أن تخطر شركة وزارة السياحة بممثلها القانوني للتصويت في الانتخابات.

يذكر أن وزارة السياحة قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراء الانتخابات ومعالجة بعض المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للائحة، ومن أبرزها، تعديل شرط المؤهل ليكون مؤهل متوسط على الأقل بدلاً من مؤهل عالي، وكذلك إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر.