"بداية الخريف وعودة الدراسة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت و"تحذير وحيد"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ غدًا الأحد بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن طقس غدًا سيكون معتدل في درجات الحرارة.

وحذر عبد العال في تصريحات لـ"مصراوي"، المواطنين من قيادة السيارات في الصباح الباكر، بسبب وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث تقل الرؤية على هذه الطرق في الساعات الأولى من اليوم، مناشدًا إياهم بتوخي الحيطة والحذر والهدوء أثناء القيادة.

وأكد أن الطقس في الـ 3 أيام المقبلين سيكون معتدل الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في الحرارة على مناطق الصعيد خاصة في النهار.

وعن احتمال وجود أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة تعلن عن احتمال وجود أمطار أو سيول قبلها بـ72 ساعة على الأقل حتى يستطيع المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأحوال الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 29

مطروح 18 29

السلوم 18 27

سيوة 22 33

بورسعيد 25 29

دمياط 24 28

العريش 22 30

رفح 23 30

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 31

رأس سدر 22 33

نخل 16 31

نويبع 27 33

طابا 24 32

كاترين 19 35

الطور 23 31

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 33

المنيا 22 33

أسيوط 23 34

سوهاج 24 36

قنا 24 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

أبوسمبل 26 39

الوادي الجديد 24 34

شلاتين 27 37

أبورماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34