عزة هيكل رئيساً للجنة الفنون والثقافة بحزب الوفد

كتبت- هند الشامي:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، انضمام الكاتبة الصحفية عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لحزب الوفد، وتكليفها برئاسة لجنة الفنون والثقافة بالحزب.

وقالت "هيكل": "يشرفني أن أنضم لأعرق الأحزاب المصرية والعربية رسميا، بعد أن كنت عضوة غير رسمية في الحزب منذ عام 1991".

وتابعت: "أكتب مقالا أسبوعياً في جريدة الوفد، وأشارك في معظم الفعاليات الثقافية والسياسية للحزب، وأتمني أن يعود الوفد لمكانته كحزب كبير يثري الحياة السياسية في مصر الجديدة، ويثري التعددية الحزبية الوطنية التي تبغي مصلحة الوطن والمواطن في ظل القيادة الجديدة للحزب ".

ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة إن إنضمام الدكتورة عزة هيكل للحزب أمر جيد، مؤكداً أنها إضافة للوفد في هذه المرحلة الفارقة في تاريخه، حيث يتم إعادة تأسيس الحزب، وهيكلته على أسس علمية وفنية صحيحة وقوية.