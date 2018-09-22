"معيط" يناقش مع رئيس "إسكان البرلمان" تعديلات قانون الضريبة العقارية

كتبت- هند الشامي:

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكارلوس جونزالز رئيس "سيمكس مصر"؛ لمناقشة العديد من الملفات وعلى راسها تعديلات قانون الضريبة العقارية، المزمع عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الذي سيتقدم به، سيكون له دور فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تخفيض المبالغ التي يتم تحصيلها مما يعطى الدافع للمول أن يقوم بالسداد، مشيرا إلى أن فلسفة التعديلات تتلخص فى خفض قيمة الضريبة، وتوسيع قاعدة الممولين مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.

من جانبه أكد كارلوس جونزالز، أن وزارة المالية تسعى للقضاء على المعوقات، مشيرا إلى أن سيمكس مصر ملتزمة بالقوانين.

وأضاف رئيس سيمكس مصر، نسعى للتواصل دائما مع الحكومة من اجل تحسين سبل الاستثمار وتشجيع المستثمرين من خلال إيصال صورة ايجابية عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية فى مصر.

وتابع جونزالز، تقدمنا بمقرحاتنا لتذليل العقبات من أجل تقدم وتطور صناعة الأسمنت فى مصر، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الضريبة العقارية ستجشع المستثمرين بشكل كبير.

وأوضح أن وزير المالية الدكتور محمد معيط يسعى لخلق مناخ جاذب للاستثمار.