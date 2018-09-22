مُتحدث الرئاسة: زيارة السيسي إلى نيويورك تتضمن لقاء ترامب وماكرون

القاهرة - أ ش أ:

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر أهم منصة دولية يشارك فيها معظم زعماء العالم ويقومون بإلقاء البيانات التي تعكس سياسات دولهم تجاه مجمل الاوضاع الخاصة بأنشطة المنظمة الدولية، بما يعكس انفتاح مصر على المجتمع الدولي.

وأوضح المتحدث في تصريحات له اليوم في نيويورك، أن مصر تشهد حاليا مرحلة متطورة جداً من التنمية وتغييرات كبيرة في جميع المجالات، خاصة الزراعة والصناعة والإسكان، حيث يمكن القول إن مصر الجديدة تولد من جديد، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان شرح تطورات الأوضاع في مصر في المرحلة الحالية لإبلاغ العالم كله بما يحدث فيها بشكل مباشر من جانب رئيس الجمهورية، ما ينعكس بشكل ايجابي على الحضور المصري على الساحة الدولية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي تتضمن حضور الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء بيان مصر، فضلا عن عقد الرئيس لقاءات ثنائية مكثفة عالية المستوي على هامش الاجتماعات مع عدد من قادة دول العالم، وأيضا مع الجانب الأمريكي من السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة ورؤساء كبريات الشركات الأمريكية التي لها انشطة تجارية في مصر.

وقال المتحدث إن الزيارة لها جوانب متعددة، ومنها أيضا مشاركة الرئيس السيسي في قمة نلسون مانديلا احتفالاً بالذكري المئوية لميلاد الزعيم الأفريقي الراحل، وسيلقي الرئيس خلالها كلمة تعكس موقف مصر تجاه القارة الأفريقية.

وأضاف السفير بسام راضي أن هناك أيضا قمة مجموعة الـ٧٧ والصين التي تترأسها مصر حالياً، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى الجاري بلورتها حالياً.

وأوضح أن الأيام القادمة "ستكون دسمة جدا" على مستوي العمل الدبلوماسي والسياسي، وجدول الرئيس السيسي مزدحم ومتعدد الأنشطة ليتسع ليشمل جوانب اقتصادية وسياسية وثنائية، حيث ستمثل فرصة طيبة للقاء عدد من قادة دول العالم ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر المتحدث أن الرئيس السيسي سيلتقي غدا الأحد بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.