بالأسماء.. قيادات التعليم تنتشر في المحافظات لمتابعة بداية العام الدراسي

كتبت-ياسمين محمد:

كلف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019، غدًا الأحد؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب وتوفير كافة سبل الراحلة للطلاب، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، وزع الوزير، قيادات الوزارة على المحافظات، لمتابعة اليوم الأول للدراسة، وجاء التوزيع كالتالي:

- الدكتور طارق شوقي، صلاح فتحي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط: متابعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

- الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، ومحمد حسام، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف: متابعة مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.

-الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح: متابعة مديرية التربية والتعليم بمطروح.

- الدكتورة أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور عادل عبد المنعم عبدالعزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم: متابعة مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

- أحمد ضاهر، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة بثينة عبد الله، مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ: متابعة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

- اللواء الوليد المرسي، رئيس قطاع مكتب الوزير، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: متابعة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وسعيد عبد الله، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة: متابعة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والسيد سويلم، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط: متابعة مديرية التربية والتعليم بدمياط.

- اللواء كمال سعودي، رئيس قطاع الكتب، ونورا كامل، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر: متابعة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

-ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، والدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان: متابعة مديرية التربية والتعليم بأسوان.

-أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- هناء سعد الله، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية، ومختار عبد الهادي، عفيفي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

- إلهام إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ورمضان عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

- هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وعلى عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية: بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

-يسرى محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وأمال عبد الظاهر، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

- والدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة: متابعة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

- والدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء، وفاخر عبد العزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

- واللواء أيمن جلال، رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعبد الحافظ وحيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس: متابعة مديرية التربية والتعليم بالسويس.

- واللواء يسري سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وليلى مرتجى، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء: متابعة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

- إنجى مشهور، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، ومحمد عقل، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء: متابعة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

- الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ومحمد محمود أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا: متابعة مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

- الدكتور محمد عاشور، رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار، والأستاذ نبوى باهي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد: متابعة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

- جمال البنداري، ئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور عمرو شلتوت، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج: متابعة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

- الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ورياض الأطفال، والدكتور صبرى عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا: متابعة مديرية التربية والتعليم بقنا.

- الدكتورة راندة شاهين، مستشار (ب)، والشناوى عبد الصمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية: متابعة مديرية التربية والتعليم بالغربية.

- محمد الشركسى مستشار (ب)، وطه بخيت، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر: متابعة مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

- محسن عبد العزيز، وإبراهيم عبد العزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد: متابعة مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد.