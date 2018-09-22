رئيس جامعة الأزهر: أول مرة تظهر نتائج التنسيق قبل الدراسة

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، "إنها أول مرة يقوم عمداء الكليات باستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالجامعة، معتبرا ذلك دعمًا معنويا واحتضانا لهم، لافتاً إلى أن العملية التعليمة لاتقوم على العلاقة بين "أستاذ وطالب" ولكنها تقوى عندما تكون بين "أب وأبنائه".

وأضاف" المحرصاوى"، خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أنهم حريصون على توفير الهدوء النفسي للطلاب، مشيراً إلى هذه هي أول مرة تخرج نتيجة التنسيق قبل بداية العام الدراسي بمدة كافية، وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية، بما يوفر لهم الاستقرار والراحة لهم.