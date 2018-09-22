"الطيران" تستعد لدخول مطار "سفنكس" الخدمة

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الفريق يونس المصري وزير الطيران، سيبدأ الفترة المقبلة في التركيز على المطارات الجديدة لبدء التشغيل التجريبي بها، خاصة مطار سفنكس الواقع على طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي، والذي تسلمت أغلب الجهات العاملة به مكاتبها، وجاهزة لاستقبال الرحلات.

وأضافت المصادر لمصراوي اليوم السبت، أن الوزير سيشهد أول رحلة تجريبية للمطار قريبا، وسيتفقد المبني لمشاهدة صالة السفر والوصول والتجهيزات، قبل بدء التشغيل التجريبي، والمتوقع أن تطلب بعض شركات الطيران العربية العمل بالمطار.