بالصور.. إقبال غير مسبوق على معرض "أهلا مدارس" بمركز المؤتمرات

كتب- يوسف عفيفي:

حرص عدد من اولياء الأمور والأسر على زيارة معرض "أهلا مدارس" المقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لشراء مستلزمات أبنائهم من الأدوات المكتبية، والحقائب المدرسية، لليوم الرابع على التوالي.

ويشهد المعرض إقبالًا غير مسبوق حيث يعد أكبر معرض مستلزمات مدارس في الشرق الأوسط، مقام على مساحة ٧٦٥٠ م٢، ويتسمر حتى ٢٥ سبتمبر الجاري، بتنظيم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتشارك عدد كبير من كبرى شركات القطاع الخاص، والعام في المعرض، لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، إضافة لتوفير السلع الأساسية الغذائية مثل الألبان والجبن وغيرها من السلع اللازمة للأطفال.