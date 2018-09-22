بالصور.. وزير النقل يتفقد مترو الأنفاق تزامنا مع بداية العام الدراسي

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة في عدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، للاطمئنان على الخدمة المقدمة للركاب خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، ببعض المدارس بالقاهرة والجيزة.

وبدأت الجولة من محطة كوبري القبة، ثم محطات منشية الصدر، والدمرداش، وغمرة، حيث اطمئن الوزير على نظافة الأرصفة ومستوى الخدمة المقدمة للركاب، وسهولة حصولهم على التذكرة من خلال منافذها.

وفتح الوزير حوارًا مع الركاب حول إجراءات الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الهادفة لتسهيل حركة المترو.

وأوضح أنه تقرر عدم إدخال أي تعديلات فى أسعار إشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث تكون أسعارها بنفس قيمتها العام الماضي، مع توفير مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة "13 مكتب بالخط الأول- 10 مكاتب بالخط الثاني- و2 مكتب بالخط الثالث" بالاضافة إلى إنشاء وفتح منافذ جديدة بمحطات المترو لصرف التذاكر وتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات.

وأشار الوزير إلى أنه وجه قيادات المترو بالمحافظة على زمن التقاطر بحيث يكون في أوقات الذروة من ثلاث دقائق إلى ثلاث ونصف، وفي الأوقات العادية من 4:5 دقائق، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة لتخفيف الزحام والتكدس.