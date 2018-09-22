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الجيزة: انتظام 2 مليون طالب بـ3525 مدرسة غدًا

03:15 م السبت 22 سبتمبر 2018
الجيزة: انتظام 2 مليون طالب بـ3525 مدرسة غدًا

أرشيفية

كتب- إسلام ضيف:

ينتظم مليوني طالب وطالبة، غدًا الأحد، داخل 3525 مدرسة بمحافظة الجيزة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة-في بيان-، إن مديرية التربية والتعليم انتهت من استعداداتها لبدء الدراسة، وأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وإصلاح الأثاثات المدرسية، ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية.

وأضاف راشد أنه تم تسكين المعلمين كافة، وإعداد الجداول المدرسية، وسد أي عجز في المدرسين عن طريق الانتداب بمعرفة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح المحافظ أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن، نفذت حملات لرفع المخلفات والإشغالات، أو العربات المتهالكة الموجودة بمحيط المدارس، وتهيئة الشوارع المؤدية لها بصورة جيدة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هناك متابعة مستمرة على مستوى الأحياء والمركز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة؛ للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد تظهر.

وشدد راشد على مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية، والتأكد من وصول الكتب، وتهيئة المناخ الدراسي الملائم بجميع المدارس، وتكثيف خطط المتابعة وتشجيع المعلمين على تبني الطرق الحديثة في التدريس، مشدداً على المتابعة الدقيقة والمستمرة لانضباط المعلمين وتشجيع الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية.

الجيزة أحمد راشد العودة إلى الدراسة مديرية التربية والتعليم

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