وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين بتقرير أسبوعي لعرضه على مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عددًا من التكليفات للمحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين.

وطالب شعراوي، وفق بيان، اليوم السبت، المحافظين بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالقيام بمهامهم المنوطة بهم خاصة المرور الميداني اليومي على كافة المشروعات والخدمات (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء – صحة – تعليم) والمتابعة المستمرة لكافة الجهات الواقعة بنطاقهم الإداري لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين مع متابعة المشروعات الجارِ تنفيذها طبقًا للمخطط ومتابعة تشغيل المشروعات التي تم نهوها.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بتمويل من كافة جهات الدولة والتحقق من نسب الإنجاز طبقًا للبرنامج الزمني المخطط وتذليل معوقات التنفيذ والتنسيق مع جهات التمويل والتنفيذ في هذا الشأن.

وطالب وزير التنمية المحلية، بالتعامل بمبدأ الثواب والعقاب مع العاملين بالمحليات ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة، والمعاقبة على أي إهمال أو تقصير بقرار من المحافظ.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة تفعيل منظومة شكاوى المواطنين وسرعة الحل وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قناة اتصال مباشرة مع المواطنين، مع تحقيق نقلة نوعية خلال الثلاثة أشهر المقبلة في مجال النظافة لحين تنفيذ المنظومة المتكاملة مع تشكيل فرق رصد من شباب مراكز المعلومات بالمحافظة وإعداد مجموعات عمل للمتابعة الميدانية وتنفيذ منظومة التدخل السريع لبعض المواقع وإشراك منظمات المجتمع المدني في المنظومة.

وأكد الوزير، على ضرورة إقامة حوائط ثلاثية على جنابيات الترع والمصارف لتجميع مخلفات القمامة بها بدلًا من إلقائها بالترع والمصارف ورفعها بصفة يومية ومصادرة أي سيارات تلقي قمامة أو أي مخلفات بالترع والمصارف وتشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين.

وطالب بسرعة التعامل مع المقالب العشوائية بالمحافظة وإزالتها فورًا وإجراء المناقلات المطلوبة بالخطة أو الصناديق إذا تطلب الأمر لتنفيذ أي ارتباطات عادلة لمنظومة النظافة، مع أهمية مراجعة منظومة الإنارة لجميع الشوارع العمومية وإجراء الصيانات المطلوبة لكشافات الإنارة وعدادات التحكم بالفصل بحيث يتم إنارة جميع الشوارع الرئيسية قبل نهاية الشهر الجاري.

وشدد الوزير، على ضرورة رفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة المطبات العشوائية وإجراء الصيانة المطلوبة لهذه الطرق، مع أهمية المرور المفاجئ على المستشفيات والأماكن الحيوية والتأكد من صلاحيتها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية متابعة إجراءات تقنين التعديات على أراضي الدولة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ومراجعة رسوم الفحص والمعاينة والتأكيد على أن آخر مرحلة ستنتهي في 27-9-2018، مع الإعداد لحملات مكبرة بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وعلى حرم جميع الطرق وإزالة أي تعديات في حينه.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين، بموافاة الوزارة بتقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز الذي تم على مستوى كل موضوع للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.