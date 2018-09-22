رئيس السكك الحديدية يتفقد ورش التبين لمتابعة صيانة عربات نقل البضائع

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ورش الهيئة بالتبين، في جولة مفاجأة رافقه فيها المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني، لمتابعة أقسام الورش المختلفة، والإطلاع على مراحل صيانة عربات البضائع والجرارات.

وشدد رئيس الهيئة خلال جولته على تحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات، وإعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، والتأكد من الالتزام بمعايير التفتيش والجودة للعمل على زيادة نسبة الاتاحية للجرارات.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له السبت، أن ورش التبين أنشئت عام ١٩٨٣ على مساحة ٩٥ فدانًا، شاملة الورش والأحواش، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي ٥٥٠ عاملًا وفنيًا ومهندسًا، وتعد من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات، وعربات البضائع التي تنقل الحديد الخام، وفحم الكوك من المناجم بالواحات البحرية إلى مصانع الحديد والصلب ومصنع الكوك بمدينة التبين جنوب القاهرة.

وخلال لقاء رئيس الهيئة بالعاملين فى الورش طلب منهم بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة الحالية، والعمل بروح الفريق الواحد للعمل على زيادة نسبة الاتاحية للجرارات.