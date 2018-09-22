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برلماني يقدم مشروع قانون لتعديل سن القبول في الوظائف الحكومية لـ40 عامًا

02:50 م السبت 22 سبتمبر 2018
برلماني يقدم مشروع قانون لتعديل سن القبول في الوظائف الحكومية لـ40 عامًا

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عن تقديمه لمشروع قانون خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل، بشأن تعديل البند الخاص بتحديد سن المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا.

وقال إدريس، في بيان، اليوم السبت: "هناك قطاع عريض من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، والذي يُقدر وفقًا للقانون الحالي بـ 30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة ".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحديد سن قبول المتقدمين في الوظائف بـ 30 عامًا، يقف عائقًا أمام الشباب الذين كانوا يعملون من قبل، ولكنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات التي يعلمون فيها، الأمر الذي أدى إلى تشريدهم، لافتًا إلى أن تعديل سن القبول في الوظائف سيفتح باب الأمل من جديد لهؤلاء الشباب، ويصب في صالح الجهاز الإداري، نظرًا لما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات.

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