الجيزة: تنفيذ 42 قرار إزالة لتعديات بـ"العمرانية"

كتب- إسلام ضيف:

نفذت محافظة الجيزة 42 قرار إزالة لتعديات على خط التنظيم بشارع ترسا بحي العمرانية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة -في بيان- إنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع، وأن المخالفات تجاوزت خط التنظيم بإقامة مبانى وأسوار وأكشاك، وتجاوزات للمحال التجارية، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات بالشارع الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية بالمحافظة.

وأكد راشد أنه تم رفع جميع المخلفات والرتش الناتجة عن الإزالات المنفذة، بالتعاون بين الحي والهيئة العامة النظافة والتجميل، مشدداً على الأجهزة المعنية بمواصلة أعمال المتابعة المستمرة، لضمان عدم تكرار هذه التعديات مرة أخرى.

ولفت محاظ الجيزة أن المحافظة بدأت منذ فتره في إعادة رصف الشارع، وتكثيف أعمال الإنارة لإستخدامه كمحور مروري بديل لشارع الهرم، إلا أن التعديات المذكوره تسببت في عدم استكمال أعمال التطوير، وأنه سيتم استكمال التطوير حتى نهاية الشارع.